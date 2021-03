Monster Hunter Digital Event : un Direct spécial anniversaire à suivre lundi à 15h

Ceci est un petit rappel. Alors que la sortie de Monster Hunter Rise se profile à l'horizon sur Nintendo Switch, un Digital Event spécial pour célébrer l'anniversaire de la licence "monstre "de Capcom sera visible ce lundi dès 15h (heure de Paris.) Au programme, de nouvelles infos sur Monster Hunter Rise mais aussi sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin, l'autre Monster Hunter "exclusif" (en tout cas pour le moment) de la Nintendo Switch dont on a déjà vu un trailer et dont on sait juste pour le moment qu'il sortira cet été... Le Digital Event sera d'ailleurs sans doute l'occasion de découvrir la compatibilité entre les deux jeux.

Notez que le lendemain , mardi 9 mars à 15h (heure de Paris) du gameplay inédit sera diffusé sur la chaîne Youtube de Capcom avec des didacticiels et des questions/réponses avec le réalisateur de jeu. Evidemment, on vous en reparlera.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 . Les amiibo du jeu sont déjà en précommande en exclusivité sur MyNintendo. Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes.

Source : Monsterhunter