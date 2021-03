Un stream Monster Hunter de prévu, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wing of Ruin au programme

Save the date ! Capcom prévoit un stream spécial pour l'anniversaire de la saga Monster Hunter. L'éditeur japonais vient de préciser le programme de cet événement et surprise deux présentations des futurs hits de la Nintendo Switch Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sont prévues. Nous aurons donc lundi 8 mars à 15 heures un Monster Hunter Digital Event qui délivrera de nouvelles informations sur les deux opus prévus sur Nintendo Switch cette année . Le lendemain, mardi 9 mars à 15 heures aussi de nouvelles séquences de gameplay de Monster Hunter Rise seront montrées lors d'un questions/réponses avec le directeur du jeu Yasunori Ichinose. Enfin le 11 mars auront lieu des streams du jeu. Le lien ci-dessous vous permettra de regarder ce Monster Hunter Digitale Event lors de sa diffusion.

Qu'attendez-vous de cette présentation ?

Célébrez la semaine anniversaire de Monster Hunter avec les événements live stream prévus en mars ! • Lundi 8 mars à 15H (heure française) - Monster Hunter Digital Event - Mars 2021 (incluant Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2)

• Mardi 9 mars à 15H (Heure française) - Nouveau gameplay de Monster Hunter Rise, didactitiels de chasse, questions/réponses avec le directeur du jeu

• Jeudi 11 mars (heure non encore précisée) - Live Stream Communautaire Monster Hunter Rise