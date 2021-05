Monster Hunter Digital Event revivez en détail la présentation autour de la saga Monster Hunter

La présentation du Monster Hunter Digital Event de ce mois de mai est terminée, celle-ci fut riche en informations sur la version 3.0 de Monster Hunter Rise et en nouvelles informations sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Parmi les nouveautés :

Vous pouvez retrouver la rediffusion de cet événement dans sa globalité ci-dessous. Êtes-vous satisfait de cette présentation ou vous attendiez-vous à plus ?

