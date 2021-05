Monster Hunter Rise dévoile son épilogue et les nouveautés de sa version 3.0

Très attendue, la mise à jour 3.0 de Monster Hunter Rise et son épilogue se sont vu détaillés lors du dernier Monster Hunter Digital Event avec en prime une bande-annonce et une date de sortie imminente. Ce sera donc le 27 mai prochain que l'épilogue de Monster Hunter Rise viendra boucler l'histoire de ce dernier épisode en date de la saga légendaire.

En plus de cet ajout, de nouveaux monstres et de nouvelles quêtes accompagneront gratuitement ces nouveautés. Le Zinogre aura ainsi droit à sa déclinaison supérieure et le monstre emblématique de l'épisode Generation Ultimate le Valstrax reviendra dans une version écarlate des plus terrifiante pour encore plus nous traumatiser. Enfin, cette présentation fut l'occasion rêvée pour Capcom pour détailler leur feuille de route de contenus à venir pour le jeu durant l'été . Visible ci-dessous ce calendrier permet d'en savoir un peu plus sur ce qui nous attend en jeu.

Êtes-vous hypés par cet épilogue ? Attendiez-vous d'autres monstres que la Valstrax pour cette mise à jour ?

Les joueurs de Monster Hunter Rise ont pu découvrir le détail des contenus additionnels inclus dans la version 3.0, la deuxième mise à jour gratuite du jeu disponible à partir de cette nuit. Tout d'abord, l'arrivée d'une nouvelle variante de Valstrax, Monstre phare de Monster Hunter Generations Ultimate. Ce mystérieux Dragon Ancien est connu sous le nom de Valstrax écarlate et peut s'élever dans les cieux en changeant la forme de ses ailes, ce qui lui permet de voler et d'attaquer à partir d’altitudes inhabituellement élevées. De son côté, le Zinogre supérieur entre dans la mêlée avec son look électrique et différentes attaques qui pourraient bien laisser plus d’un Chasseur sous le choc. De plus, une nouvelle quête mettant en scène un affrontement épique avec le Narwa du tonnerre et l’Ibushi du vent offrira aux joueurs la conclusion très attendue du scénario principal. Cette nouvelle fin de l'histoire, ainsi que les deux nouveaux Monstres, les nouvelles quêtes, les nouvelles options d'armes et d'armures, les nouvelles compétences et bien d'autres choses encore seront disponibles gratuitement pour les joueurs de Monster hunter Rise cette nuit.

Les Chasseurs les plus attachés à leur apparence, pourront également acheter de nouveaux contenus additionnels cosmétiques (DLC Pack 3) comprenant de nouvelles options vocales, des sets d'autocollants, des emotes, des coiffures, des musiques et bien plus encore !

En juin, juillet et août, les joueurs peuvent s'attendre à prolonger encore leur expérience sur Monster Hunter Rise avec de nouvelles quêtes cross-over, des quêtes Evénements supplémentaires et d'autres contenus révélés prochainement.