Monster Hunter Rise: la totalité des armes présentes dans le jeu présentée

La série de vidéos dévoilant toutes les armes maniables dans Monster Hunter Rise présentant ainsi leurs gameplays respectifs est à présent complète ! Le nombre d'armes qui sera disponible dans le jeu lors de sa sortie le 26 mars prochain s'élève donc au nombre de 14. Cela va permettre au titre de bénéficier d'autant de gameplay différentes afin que chaque joueur puisse trouver son compte, son arme de prédilection ou encore de varier les styles de jeux. Il est de coutume dans la licence Monster Hunter de proposer divers styles de gameplays possibles afin notamment de permettre de distribuer des rôles aux joueurs lors des chasses en ligne de monstres. Comme vous allez pouvoir le constater il y en aura réellement pour tous les goûts. Capcom ayant pris soin de réaliser une petite vidéo accompagnée d'une description pour toutes des 14 armes du jeu. En voici un récapitulatif complet :

L'arc :

Rapide, élégant et précis. L'arc combine une grande mobilité et des attaques rapides pour faire pleuvoir un flot constant de flèches sur les monstres.

Les doubles lames :

Souples, agiles et implacables. Les doubles lames offrent une succession rapide d'assauts tranchants.

L'épée longue :

Décontractée, calme et sereine. L'épée longue s'appuie sur des attaques tranchantes à répétition pour charger la jauge d'esprit, puis déclencher de puissantes attaques spéciales, des esquives calculées et des contre-attaques.

La lance :

Stoïque, équilibré et précise. La Lance est une arme dotée d'excellentes capacités défensives et évasives. Parez ou esquivez les attaques ennemies pour rester autant que possible dans l'offensive.

La fusarbalète lourde :

Incroyable et écrasante. La fusarbalète lourde transforme son poids en puissance de feu, étant capable de charger diverses munitions pour couvrir n'importe quelle portée ou régler toutes les situations.

La fusarbalète légère :

Polyvalente à toute distance. La fusarbalète légère excelle dans divers rôles, du tir rapide pour infliger des dégâts, en passant par le soutien du groupe de chasse.

Le marteau :

Une force sauvage et écrasante. Le marteau est une arme à force contondante qui frappe fort sans renoncer à la mobilité. Frappez les ennemis sur la tête pour les assommer.

L'épée et le bouclier :

Agile, expert et incroyablement polyvalent. Le combo épée et bouclier est un touche-à-tout capable de frappes rapides et d'évasion rapide. Le bouclier a un double objectif: protéger et infliger des dégâts contondants.

L'insectoglaive :

As du combat aérien. L'insectoglaive excelle dans les tactiques de chasse aérienne avec la combinaison d'un bâton agile et d'un insecte spécial qui absorbe les essences des monstres et les convertit en bonus.

La lancecanon :

Une artillerie explosive et inébranlable. Le lancecanon réunit une défense impénétrable avec une balistique de haute puissance. Paralysez votre proie avec une multitude de bombardements et infligez d'énormes dégâts avec son attaque spéciale.

La grande épée :

Une puissance écrasante et dévastatrice. La grande épée exécute des attaques tranchantes avec une force incroyable. Chargez ses attaques pour encore plus de dégâts!

La morpho-hache :

Une force puissante et transformatrice. La morpho-hache est dotée d'une technologie avancée pour offrir plusieurs options. Alternez entre sa forme aux mouvements fluides et son autre forme aux coups lourds et puissants.

La corne de chasse :

Mélodies rythmiques et palpitantes. La corne de chasse brise les tympans avec des attaques puissantes et sonores qui étourdissent les monstres et améliorent votre groupe de chasse!

Les lames de charge :

Une arme à la fois dynamique et écrasante. La lame de charge transforme une puissante épée avec un bouclier robuste dans une hache puissante. Chargez-la en mode épée, puis lancez des attaques dévastatrices en mode hache.

Et vous ? Quelle arme vous a tapé dans l'œil ? Dites-le en commentaires ! En attendant sa sortie dans 3 petits mois , une démo en janvier prochain est prévue pour le jeu. Une occasion en or pour tester le jeu avant sa sortie.

Source : Youtube