Monster Hunter Rise : Sunbreak, l'extension nous donnera de ses nouvelles au printemps prochain

Vous l'attendez peut-être de pied ferme, l'extension Sunbreak pour Monster Hunter Rise, le dernier Monster Hunter en date, exclusif à la Nintendo Switch (pour encore quelques jours), qui s'était annoncée en septembre dernier avant de se remontrer aux touts récents Game Awards 2021 en y annonçant notamment 3 nouveaux Amiibo, vient aujourd'hui nous demander... d'être patients. En effet, le compte twitter officiel de la saga Monster Hunter vient dans un tweet de nous donner rendez-vous au printemps prochain afin d'en savoir plus sur cette fameuse extension Monster Hunter Rise: Sunbreak qui quant à elle est toujours annoncée pour l'été prochain .

Nous aurons donc des nouvelles, si tout se passe bien, de cette monstrueuse extension entre le 20 mars et le 21 juin prochain . En attendant, Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch. Noté 9/10 par l'ami Lotario lors de son test que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici.

Hunters, we know you’re itching for more #Sunbreak news…



Stay tuned… Spring 2022! pic.twitter.com/01k8baeRpb