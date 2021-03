Monster Hunter Rise : précommandez dès maintenant les 3 amiibo du jeu sur My Nintendo

Annoncé il y a plusieurs mois de cela, les figurines amiibo du prochain gros jeu exclusif pour la Nintendo Switch, à savoir Monster Hunter Rise, sont d'ores et déjà disponibles à la précommande. En effet, c'est sur le site My Nintendo que vous aurez la possibilité de vous les procurer ICI.

Ces nouveaux amiibo qui sont au nombre de 3, Chumsky, Magnamalo et Palico, vous permettront de débloquer des armures spéciales et exclusives pour Monster Hunter Rise. Dépêchez-vous avant qu'ils n'y en aient plus en stock.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est prévu pour le 26 mars 2021 exclusivement sur Nintendo Switch. Retrouvez dès maintenant toutes les dernières news sur le jeu ICI, dont une qui pourrait vous intéresser traitant du catalogue d'armes qui seront présentes en jeu ICI.