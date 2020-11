Monster Hunter Rise - Les compagnons canins Chumsky seront personnalisables

Le teasing continue sur le compte twitter du prochain jeu de la saga Monster Hunter à venir sur Switch. Exclusif à la console de Nintendo Monster Hunter Rise fait figure de messie pour les fans de la célèbre licence de chasse aux monstres de Capcom, ces mêmes fans qui, peut-être, avaient perdu espoir de voir un jour un nouvel épisode de la saga sur console Nintendo, exclusif ou non.

En effet, l'espoir de voir une véritable suite à Monster Hunter 4 au travers d'un cinquième épisode, déjà bien émoussé par la trahison d'un Monster Hunter World révolutionnant la saga, exclusivement pas sur Switch, n'avait qu'à peine été ravivé par l'arrivée sur 3ds (en deux fois) puis sur Switch de l'épisode aux allures de Best-Of Monster Hunter Generation.

Mais Capcom,a su écouter les fans de la saga, en septembre et par surprise, fut annoncée la prochaine itération de la saga, un véritable épisode à part entière, une nouvelle révolution pour la saga et cette fois-ci exclusivement sur la console hybride de Nintendo. Monster Hunter Rise promet d'ores et déjà beaucoup de nouveautés et des heures de jeux en perspective.

Mais cette annonce surprise d'un nouveau jeu ne fut pas l'événement qui "brisa Internet" ce jour-là. Monster Hunter revient....mais cette fois-ci.... avec des compagnons canins ! Les Chumsky, ces chiens pouvant servir à la fois d'appuis mais aussi de montures pour le chasseur de monstres sont LA grande nouveauté de cet épisode, déjà mis en valeur sur la jaquette et dans les différentes bande-annonces, ou encore avec un amiibo dédié, nous apprenons aujourd'hui par un tweet du compte officiel du jeu qu'ils seront personnalisables ! Couleurs de pelage, oreilles, yeux ou encore la queue de votre fidèle compagnon à quatre pattes, tout cela sera personnalisable à souhait, il y'en aura pour tous les goûts !

Monster Hunter Rise est toujours attendu sur Switch le 26 mars 2021 et pour patienter jusque là, voici des informations tirées de sa fiche eShop sur laquelle les précommandes sont déjà lancées.

Relevez le défi et rejoignez la chasse ! MONSTER HUNTER RISE, le nouveau titre de la série de jeux d'action-RPG à succès, arrive sur Nintendo Switch ! Affrontez de terribles monstres et utilisez votre butin pour fabriquer de nombreuses armes et armures épiques. La région inspirée du Japon féodal qui entoure le village Kamura vous invite à explorer de riches écosystèmes et à combattre de nombreuses créatures toujours plus redoutables pour devenir le chasseur ultime. Un demi-siècle après la dernière Calamité, les chasseurs doivent faire face à une nouvelle menace terrifiante qui risque fort de plonger la région entière dans le chaos. Acceptez des quêtes et équipez vos armes favorites avant de partir en solo ou en équipe* sur les traces de votre prochaine proie.

Découvrez les nouvelles possibilités de gameplay offertes par les Filoptères et le Chumsky, un nouveau compagnon canin, qui viennent enrichir le solide système de combat qui caractérise la franchise Monster Hunter.

Partez à la découverte de nombreux écosystèmes sans temps de chargement dans un monde inspiré du Japon d'antan.

Apprenez la voie de la chasse, découvrez d'anciens secrets et protégez le monde d'un nouveau cataclysme.

Que vous soyez chez vous ou à l'extérieur, restez toujours prêts à partir en chasse grâce à la puissance de la Nintendo Switch.