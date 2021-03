Monster Hunter Rise : découvrez une nouvelle vidéo gameplay coop du jeu en compagnie de Kit & Krysta

Nos deux compères de chez Nintendo of America à savoir Kit et Krysta reviennent dans un tout nouveau numéro de Nintendo Minute consacré aujourd'hui à Monster Hunter Rise, le dernier titre de Capcom. Et c'est de ce fait, une toute nouvelle vidéo sur la chaîne officielle Youtube de Nintendo axée sur le mode coop de Monster Hunter Rise nous a été présentée.

Disponible ci-dessous, l'objectif de leur expédition sera de vaincre le monstre Kulu-Ya-Ku près des ruines du sanctuaire. Cette vidéo vous permettra aussi de vous forger un petit avis sur le jeu avant peut-être de passer à la caisse si vous étiez encore dubitatif quant à son achat.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est d'ores et déjà disponible que ce soit en physique ou en téléchargement sur Nintendo Switch. Lesquels d'entre vous ont pu mettre la main sur le jeu ce week-end ? Qu'avez-vous penser du titre jusqu'à aujourd'hui et avez-vous pu tester ce fameux mode coop ? N'hésitez pas à partager vos expériences dès à présent en commentaire.

Source : Youtube