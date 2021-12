Monster Hunter Rise se met à jour et passe en version 3.7.0 - Tous les détails

Toujours régulièrement mis à jour, le dernier Monster Hunter canonique en date, le très bien reçu Monster Hunter Rise, vient de passer en version 3.7.0 via une mise à jour disponible gratuitement. Au menu, quelques corrections et autres ajustements pour le jeu afin d'améliorer l'expérience globale des joueurs, mais aussi de nouvelles quêtes évènements et de nouveaux DLC cosmétiques disponibles à l'achat. Retrouvez-ci dessous toutes les informations concernant cette mise à jour 3.7.0.

Monster Hunter Rise est disponible depuis le 26 mars dernier sur Nintendo Switch, il fut noté 9/10 par l'incroyable Lotario lors de son test que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici. Enfin, une extension Monster Hunter Rise Sunbreak est attendue pour l'été prochain .

