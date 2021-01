Monster Hunter Rise : il vous reste quelques heures pour télécharger la démo gratuite et jouer en ligne

Monster Hunter Rise est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch, le 26 mars prochain mais vous pouvez y jouer depuis le 8 janvier en téléchargeant une démo gratuite sur l'eShop dont on vous a proposé plusieurs vidéos (ICI.) L'occasion d'entreprendre 4 quêtes, de chevaucher un Wyverne mais aussi d'essayer de tuer un grand Izuchi et un Mizutsune seul ou à plusieurs en local et surtout en ligne. Une démo qui devrait aussi permettre à Capcom d'affiner voire d'améliorer le titre avant sa sortie en prenant en compte les retours et les remarques des joueurs.

Une super démo qui a cependant quelques limitations. D'abord, elle ne peut-être utilisée que 30 fois comme à la grande époque des démos de la Nintendo 3DS mais surtout elle est appelée à disparaître de l'eShop demain matin à 9h00 (heure de Paris.) Donc, pour faire simple, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est le moment ou jamais ! Après cela, il sera trop tard.

Notez cependant que même une fois la démo retirée de l'eShop vous pourrez malgré tout continuer à jouer, seul ou à plusieurs mais seulement en local car le jeu en ligne sera désactivé à partir de ce moment. Pour télécharger la démo, rendez-vous donc sur l'eShop de la Nintendo Switch avant le 1er février 2021 à 9h00 du matin (heure de Paris.) Si votre console est liée à votre compte Nintendo, vous pouvez aussi la télécharger via le site officiel de Nintendo.

Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu en exclusivité sur Nintendo Switch le 26 mars 2021 . Plus d'infos sur le jeu dans nos news précédentes.