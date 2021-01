Monster Hunter Rise - Faisons le tour de la démo en vidéo

Nouvel épisode de la franchise à débarquer en exclusivité sur Nintendo Switch, Monster Hunter Rise s'est fendu d'une démo disponible moins de 24h après son Digital Event. Proposant 2 didacticiels, ainsi que 2 chasses à réaliser en solo, ou en multijoueur (local ou online), cette démo a suffisamment d'éléments à nous mettre sous la main pour voir les capacités techniques du titre, mais aussi les nouveautés de gameplay offertes par cet épisode.

Abandonnant le grappin de Monster Hunter World pour l'utilisation des Filoptères, nous retrouvons dans cet opus un gameplay qui se veut plus vertical, et qui permet aux chasseurs de développer de nouvelles stratégies pour traquer et éliminer les cibles de vos missions. Attendu pour le 26 mars 2021 , nous vous laissons découvrir ci-dessous nos vidéos de gameplay, et nous vous laissons commencer avec les sœurs Hinoa et Minoto qui nous accueillent à l'écran titre avec deux chanson dont je ne me lasse pas personnellement.