Monster Hunter Rise: deux nouvelles vidéos de gameplay sur Switch permettant de voir l'arc et les double-lames en action

Les jours nous séparant de la sortie de Monster Hunter Rise le 26 mars prochain sont de moins en moins nombreux et Capcom multiplie donc les annonces et nouvelles informations sur le jeu. Aujourd'hui au menu, deux nouvelles vidéos de gameplay d'armes du jeu. Ces nouvelles vidéos sont, on l'imagine bien, les premières d'une longue série de présentations des armes présentes dans le jeu. Il est donc temps de découvrir les gameplays des fameuses doubles-lames si chères à la série (qui à dit Noob dans l'assemblée ? QUI ?!) et de l'arc. C'est aussi l'occasion de redécouvrir la beauté surprenante du jeu et de voir un bel aperçu du gameplay si nerveux de la saga !

Lithe, agile and relentless.



The Dual Blades deliver an onslaught of slices in rapid succession. #MHRise pic.twitter.com/DsBckmYlHg — Monster Hunter (@monsterhunter) December 14, 2020