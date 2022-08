Monster Hunter Rise a commencé son développement sur Nintendo 3DS

Le tout puissant Monster Hunter Rise, fort de ses plus de 10 millions de ventes, refait aujourd'hui parler de lui dans une interview de Yasunori Ichinose, le directeur du jeu, qu'il a accordé au magazine japonais Nintendo Dream. Dans celle-ci, il revient sur le développement du premier véritable Monster Hunter destiné à la Nintendo Switch et révèle que celui-ci a commencé son développement sur... Nintendo 3DS. Voici la traduction de cette interview :

Quand tout a commencé, quand le processus de développement a-t-il commencé ?

Ichinose : Dans des interviews, j'ai dit que c'était il y a quatre ans, mais vu le temps qui s'est écoulé depuis, je pense que c'est plus proche de six ans.

Le développement a commencé il y a six ans ?

Ichinose : Avant Rise, j'étais en charge de Monster Hunter Generations, mais sa version mise à jour, Generations Ultimate, a été confiée à un réalisateur distinct. À cette époque, M. Tsujimoto (le fondateur de Capcom) a déclaré qu'il voulait créer un Monster Hunter portable pour la Nintendo Switch et le développement a commencé à aller dans cette direction. J'ai souvent été appelé à aider Generations Ultimate, donc plutôt qu'un début de développement à part entière, Rise a commencé par des mouvements à petite échelle parmi un petit groupe de personnes.

A-t-il toujours été prévu d'amener le jeu sur Switch ?

Ichinose : Nous n'avions pas de matériel de développement à l'époque, mais c'était l'arrangement que nous avions avec Nintendo. Le développement de Generations Ultimate battait son plein, donc au début il n'y avait que trois personnes dans l'équipe : moi-même, le planificateur principal et un programmeur. Nous n'avions pas de kit de développement, et avons plutôt utilisé une 3DS. Nous avons testé les filoptères et les mécanismes qui étaient en cours depuis le début du projet en apportant des modifications à Generations Ultimate.

Vous avez mentionné que la période de développement était de six ans. L'un des événements récents dans le monde a-t-il eu un impact sur le développement ?

Ichinose : L'année fiscale (avril 2020 à avril 2021) qui a suivi le développement du jeu a été fortement influencée par le COVID, c'est durant celle-ci laquelle le jeu a été mis en vente. L'entreprise n'a pas pu travailler pendant environ deux mois et nous avions un besoin urgent d'expérimenter ce que nous pouvions faire depuis chez nous. Nous avons eu des réunions, des enregistrements et des conversations vidéo, et en ce sens, le travail que nous avons fait a considérablement changé. C'était à peu près au moment où les acteurs de la voix enregistraient également, à peine une semaine après que M. Kumoyuki ait annoncé retarder les sessions d'enregistrements, l'état d'urgence été déclaré. Le calendrier a radicalement changé, et après avoir tout remanié, nous avons quand même pu lancer le jeu en mars comme prévu à l'origine. Le personnel a travaillé incroyablement dur pour le sortir, mais tout s'est mis en place à la toute dernière minute.