Monster Hunter Rise - Visionnez le Monster Hunter Digital Event sous-titré en français

La rediffusion de l'événement vidéo autour de Monster Hunter Rise est disponible avec les sous-titres. Beaucoup de nouveautés et de nouvelles images durant cette diffusion en direct, une nouvelle bande-annonce, les détails des précommandes, de nouvelles features de gameplay et une démo (qui sera disponible demain matin )...etc...

Après une nouvelle bande-annonce présentant de nouveaux monstres tel le Goss Harag, le retour d'anciens monstres bien connus des fans comme le Tigrex, le Khezu ou encore l'un des monstres flagship de l'opus Generations le Mitzutsune, les développeurs ont détaillés de nouvelles possibilités qui seront offertes aux joueurs dans le jeu. Parmi celles-ci, le joueur disposera de la possibilité de monter sur les monstres afin de s'en servir comme monture pour notamment faire se battre les gros monstres entres eux.

Ce fut aussi l'occasion de revenir sur les différentes éditions du jeu à venir, la version basique, la version deluxe qui sera disponible à 69,99 euros et qui incluera un kit contenant de nouvelles armures pour votre avatar et vos compagnons ainsi que des emotes exclusives et des options de personnalisations. Enfin une version collector au prix de 89,99 euros reprendra le contenu de l'édition deluxe en ajoutant un Amiibo et des stickers exclusifs sera elle-aussi disponible à la vente lors de la sortie du jeu le 26 mars prochain .

Pour finir, une démo du jeu sera disponible demain 8 janvier dans la matinée . Retrouvez l'intégralité de ces annonces en vidéo ci-dessous.

