Monster Hunter Rise un bug présent dans la démo identifié par Capcom

Tout est dans le titre, Capcom vient de se fendre d'un tweet sur le compte officiel de la saga Monster Hunter afin de signifier qu'un bug pouvant survenir dans la démo du très attendu Monster Hunter Rise. Ce bug entraînerait du stuttering lors des parties en ligne, le stuttering est une réduction du framerate d'un jeu, cela entraîne une perte de la fluidité globale et peut même occasionner des micro-freezes en jeu (lorsque le jeu se bloque quelques instants). Pas de panique cependant, Capcom a identifié l'origine du problème et celui-ci serait lié au nombre d'amis que possède le compte qu'utiliserait le joueur. Si le joueur dépasse un certain nombre d'amis, le tweet ne précisant malheureusement pas combien, alors il est possible que ce joueur rencontre ce bug. Enfin, le compte officiel assure que ce problème serait lié à la démo du jeu et ne sera pas présent dans la version finale du jeu. Le tweet ne précise pas si un correctif pour ce bug est prévu et étant donné la nature éphémère de celle-ci, il est fort probable que ce ne sera pas corrigé, les développeurs se concentrant sur la phase de debug du jeu final avant sa sortie le 26 mars prochain .

⚠️ We’ve identified an issue in the #MHRise demo that causes online gameplay to stutter if the number of friends on your account exceeds a certain number. We apologize for the inconvenience.



Rest assured this will NOT be an issue in the full game.