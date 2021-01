Monster Hunter Rise - Conservez votre sauvegarde de la démo pour profiter d'un pack d'objets bonus dans le jeu complet

Alors que nous attendons Monster Hunter Rise pour le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch, Capcom a mis à disposition des joueurs une démo nous permettant de faire nos premiers pas en tant que chasseurs dans 2 quêtes de chasses et 2 tutoriels. Toujours accessible aux joueurs, nous venons d'apprendre que ceux qui se seront essayé à la démo du jeu pourront bénéficier d'un pack d'objets pour commencer l'aventure complète sereinement.

20 Méga potions

5 Piège à fosse

10 Boissons énergétiques

5 Potions du démon+

5 Potions de pierre+

Pour rappel, la démo de Monster Hunter Rise est accessible via l'eShop de la Nintendo Switch jusqu'au 31 janvier 2021 , et le jeu complet quant à lui vous attendra en dématérialisé, et en version physique le 26 mars 2021 .