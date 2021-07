Monster Hunter Rise dévoile une collaboration avec Okami

Après avoir détruit des écosystèmes en chassant tous les prédateurs, il est temps de réparer la nature dans Monster Hunter Rise ! En effet, Capcom vient d'annoncer une collaboration entre le dernier épisode de sa prestigieuse saga Monster Hunter sorti sur Nintendo Switch et l'une de ses licences les plus poétiques à savoir Okami.

Dès le 30 juillet prochain , les joueurs pourront prendre les armes dans une quête spéciale inspirée du jeu Okami afin de déverrouiller une armure spéciale pour leurs chumskys aux traits de la déesse du soleil Amaterasu avec effets visuels de pétales de roses à la clé ! C'était l'une des collaboration annoncées entre Monster Hunter Rise et d'autres licences les plus probables mais aussi l'une des plus demandées ! Les joueurs devraient être pleinement satisfait que cette offrande à la déesse du soleil arrive enfin en jeu. L'êtes-vous vous aussi ?

La déesse du soleil Amaterasu se rend à Kamura pour rétablir l'équilibre de la nature. ????