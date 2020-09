Monster Hunter Rise : nouvelles séquences de gameplay

Dévoilé lors d'un Monster Hunter Direct surprise (que vous pouvez voir et revoir ICI) Monster Hunter Rise s'est laissé approcher à l'occasion du TGS Online qui se tient actuellement jusqu'à dimanche. L'occasion de découvrir de brèves nouvelles séquences de gameplay du jeu avec un focus sur les filoptères, des petites créatures qui donnent de nouvelles aptitudes au héros et lui permettent, notamment de grimper partout en se prenant pour Spiderman. On espère en découvrir plus très vite.

Monster Hunter Rise est attendu l'année prochaine, le 26 mars 2020 très précisément sur Nintendo Switch.