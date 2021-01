Monster Hunter Rise - Capcom dévoilera de nouvelles informations courant janvier

2021 sera marqué par l'arrivée de 2 nouveaux titres signés Capcom sur Nintendo Switch : Monster Hunter Rise le 26 mars 2021, et Monster Hunter Stories 2 dans le courant de l'été. Si Capcom a déjà commencé à communiquer via les réseaux sociaux ces dernières semaines, notamment en présentant les différentes armes à disposition des chasseurs, la page Twitter officielle de Monster Hunter vient de confirmer que de nouvelles informations seraient partagées durant le mois de janvier.

Nous vous laissons découvrir ci-dessous la vidéo publiée le 31 décembre, commentée par le Producer Ryozo Tsujimoto et le directeur de Monster Hunter Rise Yasunori Ichinose. Cette dernière est également accompagnée de la présentation du forgeron du jeu : Hamon.

Hello Hunters! We've got a special message from Producer Ryozo Tsujimoto for Monster Hunter Series and Director Yasunori Ichinose for #MHRise . We are looking forward to an exciting new year! #MHRise #MHStories2 pic.twitter.com/0KtJZabQHa

Hamon the Blacksmith:

Hamon is the village's blacksmith.

He doesn't talk much and he's quite obstinate, but his desire to protect the village is true, and he will spare no expense to craft the best gear he can to keep everyone safe.#MHRise pic.twitter.com/O1lrtRPzyZ