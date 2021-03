Monster Hunter Rise - Focus photo sur l'amiibo du Magnamalo

Alors que Monster Hunter Rise sera officiellement disponible demain dans toutes les boutiques, de nombreux joueurs ont pu faire l'acquisition du jeu avec un peu d'avance sur le calendrier. Censé être le principal argument d'achat de l'édition collector, nous avons pu mettre la main sur l'amiibo du Magnamalo, créature signature de cet épisode. L'occasion pour nous de pouvoir vous présenter la bête avec quelques clichés maisons, et faire un petit comparatif de taille avec un autre amiibo XL : le Gardien de The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Monster Hunter Rise étant attendu pour le 26 mars 2021 , nous vous laissons découvrir notre test dédié si ce n'est déjà fait. Pour rappel, la sortie du jeu s'accompagne en tout de 3 figurines connectées : le Magnamalo, et aussi le Pilpoils et le Palico.