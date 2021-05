Rappel : C'est le grand jour pour le Monster Hunter Digital Event de mai

C'est l'heure du nouveau rendez-vous mensuel autour de la saga Monster Hunter, le Monster Hunter Digital Event de mai 2021 aura lieu aujourd'hui à 16 heures .

Ce sera l'occasion d'en savoir encore une fois un peu plus sur Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin avant sa sortie toujours prévue le 9 juillet prochain . Ce sera aussi l'occasion de voir en action la très attendue version 3.0 de Monster Hunter Rise censée apporter son lot de nouveautés, de monstres inédits, de monstres d'anciens épisodes remis au goût du jour et enfin et surtout de son tant attendu épilogue qui viendra clore l'histoire principale de cet épisode.

Qu'attendez-vous de cette présentation ? Quels monstres souhaiteriez-vous voir revenir dans Monster Hunter Rise ? Le direct sera à suivre ici et ci-dessous :