Monster Hunter Rise : il n'y aura ni Cross-play ni Cross-save entre la version Nintendo Switch et la version PC

Déjà sorti sur Nintendo Switch depuis le 26 mars dernier et attendu sur PC le 12 janvier prochain Monster Hunter Rise continue son petit bonhomme de chemin en faisant des émules. Si la future sortie sur une autre plateforme du titre était en soi une bonne nouvelle pour les fans de la saga ne possédant pas de Nintendo Switch ou pour ceux désirant voir jusqu'où ce dernier épisode pouvait aller visuellement, tout n'était pas clair au sujet de cette nouvelle version.

Nous venons malheureusement d'apprendre, des aveux de Capcom eux même, que non Monster Hunter Rise ne disposera ni de Cross-save ni de Cross-play entre le PC et la console hybride, adieu donc les espoirs de continuer votre partie sur PC ou encore de chasser des monstres avec des joueurs PC. Si les limites techniques de la console sont probablement à mettre en cause pour le Cross-play, l'absence de Cross-save est quant à elle plus difficilement explicable. Il faudra donc attendre la collaboration avec Sonic ou l'extension Sunbreak à venir l'été prochain pour relancer l'intérêt des joueurs Nintendo Switch pour le jeu.

We’ve heard your requests for Cross-Save / Cross-Play for #MHRise & #Sunbreak, but unfortunately, after looking into it throughout the development process, we found we are unable to implement it this time. As always, we appreciate your continued feedback and support.