Monster Hunter Rise : Capcom détaille le futur du jeu -Sunbreak, sortie PC, collaborations avec Sonic...

En marge de son événement au Tokyo Game Show (TGS), Capcom vient de dévoiler une série de nouvelles informations concernant le futur de Monster Hunter Rise.

Monster Hunter Rise Sunbreak :

Après avoir dévoilé l'extension Sunbreak prévue pour le jeu à l'été 2022 lors du dernier Nintendo Direct en date, Capcom a dévoilé deux nouveaux monstres qui viendront la peupler. Pour accéder à l'extension il vous faudra, la payer évidemment, et avoir réussi la quête "Déesse serpent du tonnerre" qui se trouve dans le grand camp niveau 7 étoiles.

Le premier, un tout nouveau monstre, le Malzeno :

Le second, qui fait son retour, le Ceanataur Shogun :

Monster Hunter Rise :

Côté "jeu de base" celui-ci vient de se mettre à jour et passe donc en version 3.4.1, nous vous avons glissé le patch note entier ci-dessous. Le jeu sortira sur PC le 12 janvier prochain aucune information sur d'éventuels cross-play ou cross-platform n'ont pour l'instant été dévoilées. Cependant les deux prochaines collaborations du jeu avec d'autres licences ont été dévoilées et nous aurons donc droit tout d'abord, le 29 octobre prochain , à un cross-over avec Ghosts'n Goblins qui ajoutera une armure d'apparat et de la musique tirée du jeu.

Enfin, la collaboration d'après celle d'octobre sera dédiée à ... Sonic ! Malheureusement pour celle-ci aucune date de sortie n'a été annoncée et Capcom nous demande encore de la patience.

Patch : Ver.3.4.1 Important Pour utiliser les DLC et jouer en ligne, vous devez mettre à jour Monster Hunter Rise vers la version la plus récente. - La version dont vous disposez actuellement est indiquée en bas à droite de l'écran titre. - Le jeu en ligne nécessite un abonnement Nintendo Switch Online.

Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez jouer en multijoueur local, à condition que tous les joueurs utilisent la même version du logiciel. - Pour plus d'informations, veuillez visiter la page d'assistance de Nintendo.