Monster Hunter Rise: La morpho hache et la grande épée en action dans deux nouvelles vidéos de gameplay

Réglée comme une horloge, la communication de Capcom autour du prochain épisode sa saga de chasse aux monstres Monster Hunter Rise se poursuit aujourd'hui avec deux nouvelles vidéos de présentations d'armes. La série de présentations d'armes est bientôt terminée et aujourd'hui nous sont présentés la grande épée ainsi que la morpho hache.

Monster Hunter Rise proposera le mois prochain une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch afin de tester le jeu. Si les détails autour de cette démo ne sont pas encore connus à ce jour, celle-ci ne devrait plus tarder et devrait donner un bon aperçu du jeu et de ses performances sur la console hybride avant sa sortie le 26 mars prochain .

