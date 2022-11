SONIC Frontiers : le DLC gratuit Monster Hunter est disponible

SONIC Frontiers est désormais disponible sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est très diversement apprécié avec une grosse différence entre les critiques de (certains) médias et le ressenti de (certains) joueurs... Comme toujours seul le temps saura placer le jeu dans le haut du panier ou tout au fond du bac à soldes. De notre côté, si on trouve que le jeu est bordélique et à pas mal de soucis, on pense, malgré tout, qu'il reste fun à condition de se donner la peine de jouer- voir notre test complet. En attendant, comme prévu, SEGA vient de publier un premier DLC gratuit qui permet de recevoir un équipement basé sur le Rathalos de Monster Hunter et de jouer à un mini jeu pour restaurer Sonic en faisant griller de la viande. Pour recevoir ce nouveau contenu, il suffit de mettre à jour le jeu et , pour l'utiliser, de le choisir dans les options avant de commencer à jouer.

