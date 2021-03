Monster Hunter Rise : Capcom prévient que des DLC provoquent un bug empêchant d'accéder à ses fichiers de sauvegarde

Monster Hunter Rise est l'un des gros jeux du mois sur Nintendo Switch. On vous a déjà dit tout le bien que l'on en pensait dans notre test complet. Pour autant, attention si vous avez acheté des DLC car Capcom vient de publier une mise en garde sur le compte Twitter du jeu. Il y aurait un bug avec les émotes des DLC "set de Poses : "Attaque" et "set de Poses : "Blessure" qui empêcheraient, une fois sorti du jeu, d'accéder à ses fichiers de sauvegarde. Conscient du souci, Capcom est en train de travailler à un patch. En attendant, mieux vaut éviter d'utiliser ses émotes à partir du menu "Poses".

Pour rappel, Monster Hunter Rise est désormais disponible sur Nintendo Switch. Pour en savoir plus, notre test complet est à lire ICI. Et pour tout savoir sur le jeu, voir nos news dédiées LA.

We’re aware of an issue with the Action/Hurt Pose DLC gestures where setting either to the action bar and quitting the game can cause an error preventing you from opening the same save file the next time you launch the game.



We’re working on an update to fix this ASAP.