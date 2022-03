Famitsu / Dengeki Game Awards 2021 : Monster Hunter Rise GOTY - Metroid Dread et Masahiro Sakurai récompensés

Hier, la cérémonie des Famitsu / Dengeki Game Awards a été diffusé sur le net (et vous pouvez retrouver la vidéo sur cette page.) A cette occasion, Monster Hunter Rise a été élu Jeu de l'année 2021 devant, notamment, Resident Evil Village ou encore Tales of Arise. Par ailleurs, Metroid Dread a reçu le prix du meilleur jeu d'action-aventure et Masahiro Sakurai a reçu le prix du meilleur créateur . Retrouvez ci-dessous tous les nommés dans toutes les catégories avec le gagnant mis en rouge. Comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Jeu de l'année Uma Musume: Pretty Derby

Tales of Arise

Resident Evil Village

Monster Hunter Rise

Lost Judgment Créateur le plus précieux L'équipe de développement Resident Evil Village de Capcom

Uma Musume: Pretty Derby de Cygames

Masahiro Sakurai (réalisateur de Smash Bros.)

SEGA / Ryu Ga Gotoku Studio

Naoki Yoshida (producteur de Final Fantasy XIV) Meilleur Scénario Tales of Arise

Buddy Mission Bond

Lost Judgment Meilleur Graphismes Uma Musume: Pretty Derby

Tales of Arise

Resident Evil Village Meilleure Musique Uma Musume: Pretty Derby

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Monster Hunter Rise Meilleur Interprète Takuya Kimura (Takayuki Yagami) / Lost Judgment

Daisuke Tsuji (Jin Sakai) / Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Maggie Robertson (Alcina Dimitrescu) / Resident Evil Village Meilleur Doublage Voix Hitomi Ueda (Gold Ship) / Uma Musume: Pretty Derby

Shino Shimoji (Shionne) / Tales of Arise

Daisuke Namikawa (Chesley Nichols) in Buddy Mission Bond Meilleur personnage Alphen / Tales of Arise

Ethan Winters / Resident Evil Village

Gold Ship / Uma Musume: Pretty Derby Meilleur jeu en ligne Apex Legends

Genshin Impact

Final Fantasy XIV: Endwalker Meilleur jeu d'action Hades

Monster Hunter Rise

Returnal Meilleur jeu d'action-aventure Resident Evil Village

Metroid Dread

Lost Judgment Meilleur jeu d'aventure Jack Jeanne

Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon

Buddy Mission Bond Meilleur RPG The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise Meilleur jeu d'indépendant Eastward

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Hades Meilleur jeu Rookie Uma Musume: Pretty Derby

Scarlet Nexus

Buddy Mission BOND Meilleur jeu Esports Apex Legends

Street Fighter V: Champion Edition

Valorant

