Masahiro Sakurai se lance sur Youtube avec une chaîne dédiée aux conseils de développement

Après nous avoir abreuvé de contenu avec les différents DLC de Super Smash Bros. Ultimate, l'heure est venue pour Masahiro Sakurai de passer à autre chose. Si les joueurs s'attendent logiquement à ce qu'il se mette au travail sur le prochain opus de la licence de combat, le papa de Kirby vient de faire quelque chose de radicalement différent.

Aujourd'hui nous découvrons une nouvelle facette de Masahiro Sakurai, celle de Youtuber. Ayant créé sa propre chaîne officielle Masahiro Sakurai on Creating Games, le développeur et "jeune" Youtuber affiche déjà plus de 345.000 abonnés sur sa chaîne où il partage régulièrement ses conseils de développement, le tout sous-titré en anglais. Les vidéos sont extrêmement agréables et intéressantes à suivre (il faut dire que l'intéressé a l'habitude des prises de parole avec les DLC de Super Smash Bros. et ses démonstrations en "live" ces dernières années).

Source : Youtube