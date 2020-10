Super Smash Bros. Ultimate : la mise à jour 9.0 avec le nouveau combattant Steve de Minecraft est disponible

Nous y sommes, la mise à jour 9.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate comportant le deuxième combattant du Fighters Pass Vol.2 nommé Steve provenant de l'univers Minecraft est maintenant disponible . Dévoilé par M.Sakurai il y a quelques jours de cela, les avis autour du personnage sont mitigés. Ce qui est sur c'est que son annonce a fait des ravages sur les réseaux sociaux jusqu'à faire crash pendant un court instant Twitter. Avec sa mécanique de poser des blocs et de mining/crafting, Steve semble avoir un gameplay atypique et tout à fait innovant pour le jeu. Sans plus tarder dans la mise à jour 9.0.0 de Super Smash Bros. Ultimate vous retrouverez :

Contenu payant Steve (disponible à l’achat pour 5.99€) :

Steve (Alex, Zombie, Enderman) : le nouveau personnage jouable

Terrain : Monde Minecraft

7 nouvelles pistes audios dont 7 remix

Nouveau tableau des esprits lié à l'univers Minecraft

Contenu payant costumes Mii (disponible à l'achat pour 0.80€ l'unité) :

Travis : No More Heroes (Mii épéiste)

(Mii épéiste) Creeper : Minecraft (Mii boxeur)

(Mii boxeur) Cochon : Minecraft (Mii boxeur)

(Mii boxeur) Armure en diamant : Minecraft (Mii épéiste)

(Mii épéiste) Gilgamesh : The Tower of Druaga (Mii épéiste)

(Mii épéiste) Bomberman : Bomberman (Mii boxeur)

Contenu gratuit :

Des ajustements et équilibrages ont été effectués (retrouvez-les ici )

) Correction de certains bugs

Qu'on aime ou pas Minecraft, l'inclusion de Steve à l'air de relancer un l'engouement autour des deux séries. Etes-vous prêt ? Tous à vos cubes !