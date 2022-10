SONIC Frontiers X Monster Hunter : un DLC gratuit annoncé

SONIC Frontiers est en quelque sorte le The Legend of Zelda Breath of The Wild de la licence Sonic. Nouveau jeu Sonic en monde ouvert, SONIC Frontiers sera disponible le mois prochain mais déjà SEGA annonce un DLC gratuit qui sortira une semaine après sa sortie. Il s'agit d'une collaboration avec Monster Hunter qui permettra de recevoir un équipement basé sur le Rathalos et inclura un mini jeu pour restaurer Sonic en faisant griller de la viande (de Monstre, bien sûr.) Pour l'occasion deux belles illustrations et été partagées plus deux images des équipements. Retrouvez ces images ci-dessous. Le DLC Monster Hunter sera disponible gratuit à partir du 14 novembre dans SONIC Frontiers

Pour rappel, SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

