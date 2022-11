TEST : SONIC Frontiers reçoit des premières critiques mitigées #SonicFrontiers

Après près de cinq ans d'attente , SONIC Frontiers est enfin disponible sur de nombreux supports dont la Nintendo Switch. Dans la foulée, les premières critiques ont été publiées et le jeu a reçu ses premières notes. Et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est mitigé. Si les sites dédiés à Nintendo sont les plus généreux, les autres oscillent entre le bon, le moyen et le nul. A priori, pour ceux qui ont aimé, tout n'est pas à jeter et il y a même de bons moments mais il y a tout de même pas mal de problèmes et de bugs. Parmi les bons points qui reviennent, la bande son et aussi la prise de risque et la volonté de changement de la Team Sonic... Digital Trends est cependant le plus impitoyable en notant le titre 1/5 et en dénonçant des lacunes et des idées complétement aberrantes, faisant de lui "le jeu le plus bizarre de 2022. Gamekult, par contre se réjouit car finalement SONIC Frontiers est un jeu moyen, ce qui pour un Sonic 3D est déjà pas si mal. Le site, connu pour sa notation sévère lui octroie un joli 6 (quasiment une bonne note au royaume de GK.) Notez que de nombreux sites n'ont pas publié encore leur test (dont le nôtre) car la copie est arrivée trop tard (en pleine maintenance- pas pratique pour télécharger le jeu...) La plupart des tests sont en outre réalisés sur PS5 et il faudra voir si, paradoxalement le jeu s'en sort mieux sur Nintendo Switch- ou pas. En même temps, ce n'est pas nouveau, les Sonic 3d (commeSONIC Colours ou Sonic Lost World) divisent très souvent et il faut du temps avant que les passions retombent...

Revue de presse rapide de SONIC Frontiers :

Nintenderos.com : 9/10 - Le meilleur jeu Sonic depuis des années et une étape réussie vers le futur qui satisfera tous les joueurs

: 9/10 - Le meilleur jeu Sonic depuis des années et une étape réussie vers le futur qui satisfera tous les joueurs God is a Geek : 7,5/10 - Plein de défauts et de bugs mais un des Sonic les plus excitants de ces dernières années

: 7,5/10 - Plein de défauts et de bugs mais un des Sonic les plus excitants de ces dernières années Nintendo Insiders : 7/10 - Souvent décevant mais parfois passionnant, le jeu est un pas dans la bonne direction

: 7/10 - Souvent décevant mais parfois passionnant, le jeu est un pas dans la bonne direction JeuxActu : 12/20 - Pas catastrophique du point de vue visuel mais indigne des next-gen et trop répétitif. L'open world est raté.

: 12/20 - Pas catastrophique du point de vue visuel mais indigne des next-gen et trop répétitif. L'open world est raté. Gamekult : 6/10 - Le jeu aurait pu être bien pire et surtout, le plus important : la suite réservée aux abonnés

: 6/10 - Le jeu aurait pu être bien pire et surtout, le plus important : la suite réservée aux abonnés Digital Trends : 2/10 - Histoire risible, graphismes laids, sensations de jeu mauvaises... L'un des pires jeux Sonic

Pour rappel, SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

,