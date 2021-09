SONIC Colours Ultimate en accès anticipé dès demain avec l'édition "Digital Deluxe" sur Nintendo switch

Sonic Coulours Ultimate sort officiellement le 7 septembre prochain mais si vous êtes impatient(e) vous pourrez y jouer dès demain, le 3 septembre , en optant pour l'édition "Digital Deluxe" disponible sur l'eShop.. Pour 44,99€ (au lieu de 39,99€ ) vous obtiendrez alors le jeu avec quelques jours d'avance agrémenté d'icones de joueurs exclusives mais aussi de l'Ultimate Cosmetic Pack permettant de customiser Sonic avec des gants et des chaussures en or et argent et un effet d'éclairs électriques sorti tout droit du film SONIC. Vous obtiendrez aussi l'Ultimate Music Pack incluant 3 remix exclusifs du jeu original; deux packs DLC coûtant respectivement 4,99€ et 3,99€.

Si vous préférez attendre, SONIC Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021 sur Nintendo Switch. Notez cependant que la version boîte est reportée- voir ici pour les détails.