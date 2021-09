Sonic Colours Ultimate : tous les tests et toutes les notes

Sonic Colours Ultimate sort officiellement ces jours-ci (tout du moins en version dématérialisée) sachant que vous pouvez déjà y jouer en accès anticipé sur l'eShop. Sorti initialement en 2010 , SONIC Colours fait partie des SONIC qui ont fait les beaux jours de la Wii et est souvent considéré comme le dernier bon SONIC en 3D. Donc, lorsque plus de 10 ans plus tard , le jeu revient dans une version "Ultimate" incluant diverses améliorations, des facilités, un nouveau mode de jeu, un nouveau Wisp ou encore des musiques entièrement remixées (voir tous les détails ICI) on s'attend à ce que le jeu fasse l'unanimité- ou presque...

Pourtant, à lire les premiers tests publiés par nos confrères, Sonic Colours Ultimate est loin de faire l'unanimité. Alors attention, le jeu ne divise pas autant la presse qu'un certain No More Heroes 3 (voir la revue de presse du jeu ICI) surtout que tous les tests n'ont pas encore été publiés... Cependant, du côté des notes c'est tout de même le grand écart comme pour No More Heroes 3 avec des notes comprises entre 8,5/10 et 4/10 . Et si certains pensent que le remaster dépoussière le jeu, d'autres affirment qu'au contraire, il le dénature et arrive à faire moins bien ! En attendant de vous donner notre avis, retrouvez une sélection de tests de Sonic Colours Ultimate publiés ces jours-ci avec le lien, la note et une citation.

Revue de presse de Sonic Colours Ultimate :

Destructoid : 8,5/10 - "Très bon. Sortez les remasters d'Unleashed et Le Chevalier Noir, même s'ils auront besoin de plus de lissage que Colors"

: 8,5/10 - "Très bon. Sortez les remasters d'Unleashed et Le Chevalier Noir, même s'ils auront besoin de plus de lissage que Colors" Nintendo Life : 8/10 - "La plupart de la qualité du jeu provient du contenu de l'original"

: 8/10 - "La plupart de la qualité du jeu provient du contenu de l'original" IGN.com : 8/10 : "les nouveaux ajouts sont banals mais le jeu reste 11 ans après ce qu'un Sonic 3D devrait être"

: 8/10 : "les nouveaux ajouts sont banals mais le jeu reste 11 ans après ce qu'un Sonic 3D devrait être" Gameblog : 8/10 - "Le jeu montre ce que Sonic en 3D peut proposer de mieux"

: 8/10 - "Le jeu montre ce que Sonic en 3D peut proposer de mieux" Jeuxvideo.com : 7,5/10 - "Pas le meilleur des remaster mais qi fait suffisamment bien le boulot"

: 7,5/10 - "Pas le meilleur des remaster mais qi fait suffisamment bien le boulot" Actugaming.net : 6,5/10 - "Le jeu tient ses promesses mais reste fainéant et peu engageant pour un joueur l’ayant déjà essayé à l’époque."

: 6,5/10 - "Le jeu tient ses promesses mais reste fainéant et peu engageant pour un joueur l’ayant déjà essayé à l’époque." Gamekult 5/10 - Et le coupable est (la réponse est réservée aux abonnés)

5/10 - Et le coupable est (la réponse est réservée aux abonnés) Gamereactor : 4/10 - "Une tentative complètement ratée de moderniser l'une des meilleures aventures du hérisson bleu."

Pour rappel, Sonic Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021.

Voir aussi :