Sonic Colours Ultimate se lance à pleine balle pour fêter sa sortie

C'est le grand jour pour le hérisson bleu le plus célèbre de la galaxie vidéoludique, SONIC Colours Ultimate se lance aujourd'hui en vidéo. À toute vitesse pour leur bande-annonce de lancement, les aventures les plus colorées de Sonic reviennent sur Nintendo Switch plus de 11 ans après leur sortie initiale sur Nintendo Wii.

Vous incarnerez donc évidemment Sonic, dans une suite à Sonic Unleashed sorti en 2008 , et vous devrez déjouer les plans du fameux Dr. Eggman qui a kidnappé des aliens. Libérez ces pauvres aliens de leur ravisseur en sillonnant le plus rapidement possible les allées d'un parc d'attraction géant.

Attention cependant aux fameux bugs visuels découverts dans le jeu. Sega travaille actuellement sur un correctif afin de vous garantir la meilleure expérience possible.