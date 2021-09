Sonic Colours Ultimate, des joueurs rencontrent d'étranges bugs graphiques avant sa sortie

Bien qu'il soit toujours prévu pour le 7 septembre prochain , les joueurs ayant acheté l'édition Deluxe de SONIC Colours Ultimate peuvent d'ores et déjà y jouer. Cependant, un certain nombre d'entre eux semblent se confronter à de lourds bugs graphiques au cours de leurs parties.

Sans pour autant crier au loup avant d'avoir pu nous-même constater ce problème ou bien que celui-ci soit bel et bien généralisé à la sortie du jeu, nous nous devons tout de même de partager ces étranges témoignages avec vous. Remaster de Sonic Colours initialement sorti sur Nintendo Wii en 2010 , SONIC Colours Ultimate commence un peu à inquiéter les fans du hérisson bleu au niveau de ses finitions. Nous vous laissons voir ces quelques témoignages ci-dessous tout en nous gardant de crier au scandale trop tôt, rappelons tout de même que le jeu coûte 39,99 euros.

Yeah, no



Sonic Colors Ultimate is objectively the most broken Sonic game ever made, not even Boom or 06 was this bad.#SonicColorsUltimate #SonicColoursUltimate #SCU pic.twitter.com/y1CkYx0Tca