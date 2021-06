SONIC Colours Ultimate dévoile ses premières séquences de gameplay

La Nintendo Wii a eu droit à de nombreux épisodes de SONIC dont trois exclusifs : Sonic and The Secret Rings, Sonic et le Chevalier Noir et SONIC Colours. En attendant que SEGA se souvienne des deux premiers, c'est SONIC Colours. qui revient dès septembre prochain dans une version Ultimate ajoutant quelques nouveautés... Jusqu'à présent le jeu ne s'était montré qu'à travers un trailer, mais grâce à IGN et Game Informer, on découvre les premières séquences de gameplay du jeu (tirées de l'ACT 1.) Retrouvez les deux vidéos ci-dessous.

Pour rappel, SONIC Colours Ultimate sera disponible le 7 septembre 2021 sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch

,