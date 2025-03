SEGA dévoile la timeline officielle de tous les jeux SONIC

Depuis le succès phénoménal de SONIC, Le Film et de ses suites, le célèbre hérisson bleu de SEGA a la côte et les sorties de jeux se multiplient.

Ces dernières années, on a ainsi eu droit à de nombreux nouveaux jeux et remakes comme SONIC Colours Ultimate, SONIC Frontiers, SONIC Origins Plus, SONIC Superstars ou encore Sonic X Shadow Generations en attendant, bientôt, Sonic Racing: CrossWorlds.

Pour nous aider à nous y retrouver, SEGA vient pour la première faire de placer tous les jeux SONIC sur une "timeline" officielle de façon à créer une grande histoire en alignant différents événements qui s'y trouvent. A dire vrai, on ne retrouve pas tous les jeux SONIC même s'il y a des spin-off. Néanmoins, c'est un début qui sera sans doute complété et agrémenté par la suite.

Cette chronologie est divisée en 10 parties allant de la préhistoire au futur en passant par différentes époques, l'ère classique et l'ère moderne de SONIC. Ca commence par SONIC Unleashed et ça finit par le SONIC 2006 sachant que comme certains jeux se déroulent sur plusieurs époques et contiennent diverses péripéties, on les retrouve à différents endroits pour évoquer des évènements plus ou moins importants du parcours de SONIC.

Pour le moment, la timeline est proposée sur le site de SEGA Japon et est donc uniquement en japonais mais le site permet une (première) traduction en français.

On espère néanmoins qu'une vraie version française sera proposée prochainement . En attendant, vous pouvez y jeter un oeil, ICI et nous donner votre avis en commentaires.

Pour avoir un première aperçu de cette chronologie officielle, retrouvez les jeux dans l'ordre publié par SEGA, en attendant d'avoir le détail des évènements relatés.

Préhistoire Sonic Unleashed (Wii, PS3) SONIC Frontiers (Nintendo Switch, Playstation, Xbox)

Il y a des dizaines de milliers d'années Sonic Unleashed (Wii, PS3)

Des dizaines de milliers à des milliers d’années ? SONIC Riders

Il y a des milliers d'années Sonic Adventure

Il y a 2000 ans Shadow the Hedgehog (GameCube, PS2, etc) Sonic Battle

Il y a 50 ans Shadow the Hedgehog (GameCube, PS2, etc) Sonic Battle (GBA) SONIC Adventure 2

Il y a 10 ans SONIC (2006) (PS3, 360)

L'ère classique de Sonic Sonic the hedgehog (Mega Drive, GameGear) SONIC CD ( Mega CD) Sonic the Hedgehog 2 (Mega Drive, GameGear) SONIC & Knuckles (Mega Drive) Sonic Mania Sonic Mania Plus (Nintendo Switch, PS4, etc) Sonic Superstars (Nintendo switch, Ps4, Xbox, etc)

L'ère moderne de Sonic Sonic 4 - Episode 1 (Nintendo Wii, PS3, Xbox 360, etc) Sonic 4 - Episode 2 (PS3, Xbox 360, etc) Sonic Adventure (Dreamcast) Sonic Shuffle (Dreamcast) Sonic Adventure 2 (Dreamcast) Sonic Advance 2 (GBA) Sonic Heroes (GameCube, PS2, etc) Shadow the Hedgehog (GameCube, PS2, etc) Sonic Battle (GBA) Sonic Advance 3 (GBA) Sonic Rush (Nintendo DS) SONIC (2006) (PS3) SONIC Riders (GameCube, PS2) Sonic Rush Adventure (Nintendo DS) Sonic Unleashed (Wii, PS3) Sonic Colours (Wii) Sonic X Shadow Generations (Nintendo Switch, PS5, Xbox One...) Sonic Free Riders (360) Sonic Lost Worlds (Wii U) Sonic Forces (Nintendo Switch, Playstation, Xbox) SONIC Frontiers (Nintendo Switch, Playstation, Xbox)

200 ans plus tard SONIC (2006) (PS3, 360)



Notez que le même site liste aussi les principaux personnages de SONIC et leurs relations. retrouvez quelques captures d'écran de ces organigrammes ci-dessous.

Source : Sega