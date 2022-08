SONIC Frontiers s'illustre avec un nouvel artwork avant sa présentation officielle à la gamescom 2022

Ce n'est pas une exclusivité Nintendo Switch, mais c'est incontestablement un des gros jeux attendus cette année sur consoles. SONIC Frontiers se présente en effet comme une date dans l'histoire des jeux Sonic en 3D, et SEGA espère bien créer l'évènement en obtenant un succès critique et public... Si le jeu, malgré diverses présentations, restent malgré tout, encore assez mystérieux, faisant souffler le chaud et l'effroi le froid, nous devrions en apprendre plus dès l'ouverture de la gamescom qui se tiendra du 24 au 28 août prochain à Cologne durant l'Opening Night Live, le show de Geoff "je suis partout" Keighley. En effet, le célèbre présentateur, qui multiplie les évènements liés aux jeux vidéo, a confirmé sur ses réseaux que SONIC Frontiers aura droit à une nouvelle présentation exclusive mardi 23 août à 20 heures (heure de Paris.) L'occasion, probablement , de découvrir aussi la date de sortie du jeu qui pour le moment n'en n'a pas hormis une rumeur... En attendant, SEGA continue de promouvoir son titre, en partageant sur le net, un nouvel artwork que nous invitons à découvrir ici.

SONIC Frontiers est attendu, pour le moment, cet hiver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

Les mondes vont s'entrechoquer dans la toute nouvelle aventure Sonic the Hedgehog. Fonce vers de nouveaux sommets et découvre les joies que procure la vitesse dans une zone libre, une expérience totalement inédite. Affronte des ennemis puissants en traversant les paysages de Starfall Islands, clairsemés de forêts, de cascades, de déserts et bien d'autres ! En 2022 - Voyage dans un nouvel univers.

The answers are waiting just around the corner... pic.twitter.com/ckuq1PwbH2 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) August 19, 2022