SONIC 3, Le Film : le synopsis du prochain film Sonic aurait fuité

SONIC 2, Le Film est sorti il y a moins de quatre mois mais déjà des informations fuitent au sujet de SONIC 3, Le Film. Paramount et Sega ont déjà confirmé et même daté la sortie du troisième opus sur grand écran. Ce sera fin 2024 . Autant dire qu'on a tout de même un peu de temps devant nous avant de retrouver Sonic et ses amis au cinéma. Cependant, si vous vous demandez ce que ce nouveau film nous réserve, un premier synopsis a été partagé sur le forum RestEra. Il proviendrait d'une publication réservée théoriquement aux professionnels de la profession nommée Production Weekly. Evidemment, il faut considérer cela comme une rumeur d'autant plus qu'à ce stade encore peu avancé de la production du film, beaucoup de choses peuvent encore changer. Pour celles et ceux que cela intéressent, retrouvez les points importants de ce premier synopsis de SONIC 3, Le Film ci-dessous et plus de détails dans le tweet ci-dessous, ou sur le post de ResetEra.

ATTENTION SPOILER POTENTIEL

Premiers éléments du scénario de SONIC 3, le Film :

Le film serait la suite directe du précédent (scoop)

Sonic, Tails et Knuckles devront faire face au Projet Shadow créé par le grand-père de Robotnik

Robtotnik cherchera à récupérer les mini émeraudes des Chaos Emerald détruites afin de créer un Sonic version Robot...

Le docteur s'associera avec Shadow

A travers un portail dimensionnel, différentes créatures débarqueront pour aider dont Amy et Big.

A la fin, les héros devraient gagner mais à dire vrai, il y a un gros doute là-dessus...

Alors retrouverons-nous, Metal Sonic, Amy, Big et les autres dans SONIC 3,Le Film ? Plus que deux ans et demi à attendre avant de le découvrir. Pour rappel, Sonic revient sur nos consoles cette année avec SONIC Frontiers prévu cet hiver sur de nombreuses plateformes dont la Nintendo Switch.

It appears that an early synopsis of #SonicMovie3 was relayed via industry publication Production Weekly in a new issue.



???? "Green Hills is saved, but it wasn't over yet," says description.

???? Details may be spoiler-heavy, graphic flagged below.#SonicNews pic.twitter.com/wXIHOKLPtG — Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) August 16, 2022

Source : Nintendolife