SONIC Frontiers - Découvrez le thème sonore du boss final de la dernière extension The Final Horizon

Sorti depuis le 8 novembre 2022, SONIC Frontiers a profité de ces derniers mois pour peaufiner sa copie avec trois mise à jour gratuites sur Nintendo Switch et supports concurrents. La dernière sortie il y a quelques jours à peine nous propose d'incarner Amy, Tails et Knuckles, et de découvrir un nouveau scénario pour prolonger l'aventure de quelques heures. Pour l'occasion, SEGA nous propose de découvrir ce jour le thème musical du boss de fin de cette dernière mise à jour qui porte le nom de The Final Horizon. Nous vous laissons brancher vos écouteurs, et vous laisser bercer par la musique disponible ci-dessous.