SEGA dévoile ses plans : le retour d'anciennes IP et la sortie d'un "super jeu", un titre majeur pour mars 2026

Dans un rapport intitulé "Au delà du Statu Quo", SEGA, ou plutôt la holding SegaSammy dresse le bilan des derniers mois et amorce la stratégie à suivre pour l'avenir. La société s'est engagée dans un plan ambitieux

SEGA a conscience que son catalogue de licence est précieux et que parmi ses IP, SONIC est la plus populaire. La licence a connu une expansion constante dans les films, les animes, etc. SEGA est fier du succès de SONIC Frontiers et veut en faire un exemple. Les développeurs ont testé encore et encore leur jeu, n'hésitant pas à repousser la date de sortie pour améliorer la qualité du titre. Au final, SONIC Frontiers est un énorme succès avec plus de 3,2 millions d'exemplaires vendus dans le monde. SEGA va prendre des mesures actives pour développer d'autres IP de la même manière, en trouvant un équilibre entre le respect des jeux originaux et la nécessité d'offrir des expériences nouvelles, en mettant toujours le plaisir au centre des priorités.

Dans les mois à venir, il faut donc s'attendre à retrouver Sonic ainsi que d'anciennes IP dans de nouveaux jeux mais aussi dans des films, séries, animés, comics, etc. SEGA prépare aussi un "grand jeu", un titre majeur et exceptionnel encore mystérieux dont la sortie est planifiée d'ici mars 2026 . Ce "super jeu" est présenté comme une étape importante qui fera passer la société à un niveau supérieur. En attendant d'autres précisions, retrouvez quelques passages du rapport ci-dessous.

Sur le marché actuel des jeux, les utilisateurs ont de plus en plus tendance à lire de nombreuses critiques et informations médiatiques avant d'acheter un

jeu. Les titres qui font parler d'eux et qui sont très bien notés peuvent enregistrer des ventes phénoménales dans le monde entier.

mais nous voyons de plus en plus de jeux qui ne parviennent pas à attirer l'attention des utilisateurs. La clé pour créer des jeux à succès qui

qui génèrent d'énormes ventes est de créer des jeux qui offrent des expériences nouvelles, inédites, qui augmentent l'engagement des utilisateurs,

et dont on parle beaucoup.

Le secteur des contenus de divertissement s'est fixé comme objectif à long terme de devenir un fournisseur de contenu mondial de premier plan.

Pour atteindre cet objectif et faire passer l'entreprise au niveau supérieur, nous

menons des activités de R&D pour créer un "Super Jeu", un titre majeur à l'échelle mondiale, d'ici l'exercice fiscal se terminant en mars 2026. Dans le cadre du plan à moyen terme actuel, nous investissons activement

dans le renforcement de notre base de revenus par le biais de l'image de marque

des IP existantes.

Nous avançons également à grands pas dans le développement du "Super Jeu" que nous cherchons à créer à moyen et long terme.

Comme son nom l'indique, un "super jeu" implique le concept d'un jeu qui se démarque de tous les autres. J'encourage les parties prenantes à attendre avec impatience

le fruit de nos efforts, qui incluent le R&D pour créer un jeu

qui construit une vision globale du monde impliquant l'ensemble de l'écosystème du jeu, y compris les joueurs, mais aussi les streamers

qui diffusent le jeu en streaming et leurs spectateurs.

