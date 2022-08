Nintendo Switch : la console voit son emballage réduit de 20% pour faciliter le transport et répondre à la demande des fêtes

D'après le site Nikkei, Nintendo va réduire dès ce mois-ci l'emballage de la Nintendo Switch (standard) de près de 20% et cela afin de pouvoir envoyer plus de consoles à la fois dans le monde et réduire les frais de fret. Ainsi les distributeurs recevront plus de consoles et pourront en stocker et en proposer un plus grand nombre à leurs clients, et notamment répondre à la demande durant la saison des fêtes de fin d'année. Nintendo fait en outre face à la pénurie de semi-conducteurs et de composants électroniques qui touche le monde entier, la production de Nintendo Switch en 2023 étant même à ce stade, "incertaine", et c'est sans doute aussi une façon de prendre les devants. Moins de matériaux seront en outre utilisés pour emballer la console répondant aussi à une préoccupation environnementale. Depuis son lancement en 2017 , l'emballage de la Nintendo Switch (standard) a déjà été réduit mais il restait cependant encore, plus imposant que celui de la Nintendo Switch - Modèle OLED sorti en 2019 . Les Nintendo Switch (standard) dans leur emballage réduit devraient donc arriver dans les jours qui viennent sur nos étals, en Occident, et seront par la suite proposées aussi au Japon puis partout dans le monde.