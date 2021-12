Nintendo Switch OLED : le nouveau dock avec port Ethernet disponible à l'achat seul à 69,99€

La Nintendo Switch - Modèle OLED est sortie il y a plusieurs semaines déjà apportant son lot d'améliorations mais aussi une nouvelle station d'accueil (ou, en anglais, un nouveau dock.) Cette nouvelle station est visuellement très proche de la première si ce n'est que ces lignes sont plus arrondies et qu'elle est disponible en noir mais aussi en blanc. En outre, elle remplace une des trois sorties USB du modèle précédent par un port Ethernet. Notez que cette station peut être mise à jour via les paramètres de la Nintendo Switch même si on ne sait pas trop pourquoi.

Jusqu'à présent pour l'obtenir, il fallait fatalement faire l'achat d'une Nintendo Switch - Modèle OLED. Depuis peu cependant, tous le monde peut l'acheter indépendamment sur le store de My Nintendo. En France, c'est d'ailleurs une exclusivité My Nintendo. Disponible en version blanche ou en version noire, la station d'accueil (avec port Ethernet) est actuellement proposée au prix de 69,99€

Remplacement pour la station d'accueil incluse avec la console Nintendo Switch – Modèle OLED. Cette station dispose de deux ports USB, d'un port HDMI permettant de la raccorder à un téléviseur, et d'un nouveau port Ethernet pour une connexion à Internet plus stable lorsque vous jouez en mode TV. Accessoire compatible avec la console Nintendo Switch et la console Nintendo Switch – Modèle OLED. Non compatible avec la console Nintendo Switch Lite. Attention : n'inclut ni câble HDMI, ni adaptateur secteur.

