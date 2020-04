La mise à jour 10.0.0 suggère la sortie prochaine d'une Nintendo Switch à deux écrans

Nintendo a publié aujourd'hui une nouvelle mise à jour pour sa Nintendo Switch la faisant passer en version 10.0.0 . Nous vous avons fourni tous les détails officiels dans notre news dédiée. Cependant, il semblerait que la mise à jour cache quelques petits secrets. En effet, le "datamineur" Mike Heskin a semble-t-il découvert des données très intéressantes qui semble indiquer que Nintendo a ajouté à sa console un support préliminaire pour un nouveau matériel appelé "nx-abcd". Une façon de faire qui ressemble au changement de modèle de Nintendo Switch qui avait vu la révision de la puce Tegra X1 Logan en Mariko, permettant notamment une meilleure durée de vie de la batterie.

Pour le moment,c 'est assez flou mais d'après Mike Heskin ce nouveau matériel disposerait d'un écran secondaire qui pour le moment n'existe pas... Alors de quel écran s'agit-il ? Et que penser de cette trouvaille ? Est-ce le retour de la Wii U ? Ou de la NDS / 3DS ? Nintendo prépare-t-il l'arrivée d'une manette avec un écran ou d'un nouveau modèle de Nintendo Switch avec deux écrans ? Il semblerait que Mike Henskin vienne de remettre une pièce dans la machine des rumeurs sur l'arrivée prochaine d'un nouveau modèle de Nintendo Switch...

N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°)