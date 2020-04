La Nintendo Switch reçoit une mise à jour et passe en version 10.0.0 - Tous les détails

La Nintendo Switch reçoit aujourd'hui une mise à jour et passe en version 10.0.0. Au programme quelques changements notables dont enfin, la possibilité de reconfigurer les boutons de ses manettes, Switch Pro ou Joy-Con. A part ça, s'il n'y a toujours pas de dossiers pour classer ses jeux, il est désormais possible de déplacer ses jeux entre la mémoire de la console et la carte SD pour faire un peu de place. Un onglet Favori a été ajouté à la section Nouvelles et six nouvelles icônes Animal Crossing : New Horizons sont désormais disponibles. Retrouvez tous les détails de cette mise à jour avec notre vidéo, quelques captures d'écran et les notes officielles ci-dessous.

Pour rappel, si elle ne vous est pas proposée directement, la mise à jour 10.0.0 peut-être lancée via les paramètres de la console. A noter que les Joy-Con de la console ont besoin eux aussi d'être mise à jour. Pour cela, il faut qu'ils soient accrochés à la console et se rendre dans les paramètres section manettes. Evidemment, si vous avez plusieurs Joy-Con vous devez renouveler l'opération.