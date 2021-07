Nintendo Switch OLED : le dock avec port Ethernet sera vendu séparément mais uniquement sur le store de My Nintendo

La Nintendo Switch (modèle OLED) vient d'être dévoilée (voir ici) et avec elle, un nouveau dock de couleur blanche (ou noire) dont la principale différence avec le dock actuel est qu'il intègre un port Ethernet au détriment d'un port USB. Sachant que le nouveau dock est compatible avec la Nintendo Switch standard, on se doutait bien qu'il serait possible d'acheter le nouveau dock seul. Par contre, n'espérez pas le trouver en magasin ou même chez les grands sites marchands. En effet, Nintendo vient de confirmer au site Digital Trends que le nouveau dock dans sa version blanche ou noire sera vendu uniquement sur le store de My Nintendo sans câble HDMI, ni adaptateur secteur et carrément, même, sans emballage ! Pour l'instant, aucun prix n'a été communiqué. Evidemment, nous vous tiendrons au courant si en France les choses se passeront différemment.

Station d'accueil Nintendo Switch (avec port Ethernet) Dimensions 104 mm x 175 mm x 50,7 mm Poids Environ 315 g Connecteurs Ports USB : deux ports USB 2.0 sur le côté.

Connecteur de la console

Connecteur de l'adaptateur secteur

Port HDMI

Port Ethernet

A propos de la Nintendo Switch OLED

