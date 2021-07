La Nintendo Switch (modèle OLED) n'embarquera pas un meilleur CPU ou plus de RAM

Aussitôt annoncée, aussitôt controversée, la Nintendo Switch (modèle OLED) est sous les feux des projecteurs mais aussi celui des critiques depuis quelques heures. Entre les satisfaits des quelques améliorations et les mécontents qui souhaitait un nouveau modèle pouvant rivaliser avec les consoles de dernière génération (tout en restant portable, pratique, bon marché et légère...) l'annonce faite par Nintendo ne laisse personne de marbre et cette nouvelle information ne devrait pas tempérer les ardeurs.

Dans un article sur son site internet, le média américain a eu la confirmation de la part de Nintendo eux-mêmes que la Nintendo Switch (modèle OLED) n'embarquera pas avec elle plus de RAM (mémoire vive) que le modèle d'origine et restera donc à 4 Gb, mais aussi que ce nouveau modèle ne disposera pas de puissance de calcul décuplé (à savoir que son CPU restera le même ou équivalent).

Adieu donc les espoirs d'avoir pour certain un modèle Pro beaucoup plus puissant, le nouveau modèle ne fera "que" du 1080p en mode TV et du 720p (OLED certes) en mode portable et ne devrait pas proposer un meilleur framerate ou des chargements plus courts. Cependant, il est bon de rappeler que cette nouvelle version ne sera proposée qu'à 50 euros de plus que le modèle "de base" et embarquera tout de même un écran plus grand et de meilleure qualité, un support apparemment beaucoup plus pratique, une qualité sonore meilleure mais aussi un stockage interne doublé et un tout nouveau Dock avec un port Ethernet (qui sera d'ailleurs compatible avec toutes les Nintendo Switch sauf évidemment la lite). De plus, pour l'instant, ce nouveau modèle n'a en rien vocation à remplacer le modèle actuel de la Nintendo Switch ni l'ambition de proposer une expérience de jeu totalement différente, cette nouvelle version porte d'ailleurs bien son nom puisque c'est simplement un modèle OLED pour la Nintendo Switch et non une nouvelle console ou une version Pro.

Vous laisserez-vous convaincre par cette petite (mais appréciable) révision de la Nintendo Switch ou bien attendrez-vous un véritable nouveau modèle voire même carrément une nouvelle console pour vous repasser à la caisse ?

