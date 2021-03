Samsung souhaite développer la technologie OLED sur les consoles de jeux, alimentant les dernières rumeurs sur la "Nintendo Switch Pro"

Parmi les fans de Nintendo, nous sommes nombreux à penser que cette fois, c'est la bonne. Nintendo devrait sortir cette année un nouveau modèle de Nintendo Switch qui pourrait agrandir et améliorer l'écran de la console tout en lui donnant un coup de jeune (et de boost.) Qu'on l'a nomme New, Super, Pro, XL ou 4K, cette révision pourrait permettre à Nintendo de redynamiser les ventes de la Nintendo Switch tout en les pérennisant. Nintendo a toujours fait cela avec ses console portables et on peut penser qu'il fera de même avec sa dernière console, surtout dans l'optique ou la Nintendo Switch pourrait devenir une plateforme perpétuelle qui réussirait à garder ses utilisateurs au fil des années et des nouveaux modèles. Et puis, la sortie du prochain Zelda se rapproche doucement mais sûrement et il est évident que c'est un jeu qui serait parfait pour accompagner l'arrivée d'un nouveau modèle...

Depuis plusieurs mois , de nombreuses rumeurs et éléments vont d'ailleurs dans ce sens. Dernièrement, le site Bloomberg spécialisé dans les marchés financiers, a non seulement confirmé que Nintendo préparait bien la sortie de son nouveau modèle pour cette année mais que les écrans OLED de Samsung devraient y remplacer les écrans LCD de Sharp (voir ici.) Et si pour l'instant, tout ceci reste au stade de rumeurs et de spéculations, aujourd'hui, grâce au Youtubeur Doctre81, on découvre qu' en début d'année Samsung a lancé une campagne pour "positionner de manière agressive la technologie OLED Samsung dans des secteurs de marché prometteurs" qui irait "bien au-delà des smartphones, y compris les segments des ordinateurs portables et des ordinateurs portables, de l'automobile et des consoles de jeu".

Sachant qu'il n'y a pas 36 consoles avec un écran actuellement sur le marché, c'est un élément de plus qui pourrait aller dans le sens de la sortie d'un nouveau modèle de Nintendo Switch même si, comme pour les autres, il faudra patienter avant d'en avoir le cœur net. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.