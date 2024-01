Voilà à quoi aurait pu ressembler le menu de la Nintendo Switch - Prototype de la NX découvert

Depuis le lancement de la Nintendo Switch, en 2017 , beaucoup de joueurs attendent une mise à jour qui permettrait de personnaliser le menu de la console comme sur 3DS ou tout du moins qui apporterait un peu de gaieté et de couleurs. Aujourd'hui grâce à un dénommé PaulFelixKelly, traducteur allemand sur de nombreux jeux, on découvre quelques idées de menu, envisagées par Nintendo avant le lancement de la console.

Ces "essais", datant à priori de 2015 , proviennent d'un prototype de Nintendo Switch, alors que celle-ci s'appelait encore NX que PaulFelixKelly a réussi à dégotter. A ce moment-là, le menu de la NX/Switch ressemblait beaucoup à celui de la Wii U mais aussi du site Nintendo Officiel. Retrouvez ci-dessous quelques images de ces menus mais aussi du prototype de la NX/Switch. En prime quelques images d'icones, finalement jamais utilisées. Et plus de détails sur le compte X de Paul Felix Kelly.

traduction de quelques tweets de PaulFelixKelly :

Les maquettes du menu Switch ont été récemment découvertes sur un prototype de Switch Nand. Elles semblent provenir d'un stade précoce du développement, car le style de menu "Switchboard" a déjà été fixé dans la pierre en 2016. On peut donc supposer que ces images datent d'avant cette date. Les images elles-mêmes sont marquées comme ayant été créées en 2015, mais elles ont été trouvées dans un dossier de test "Album", de sorte que les fourchettes de dates peuvent être erronées et n'être données qu'à des fins d'affichage dans l'application. Le premier menu principal fonctionnel de la Nintendo Switch se trouve dans le "NintendoSDK SystemSoftwareKit for NX", qui a été remis à certains développeurs tiers avant le lancement de la Switch. À partir de fin 2016, connu sous le nom de "Firmware version 0.8.5 Dans le dump de la console Switch Prototype, les png ont été trouvés qui ont été utilisés pour créer certains des avatars vus dans les maquettes, marqués comme : Amis et Avatars. Je partagerai les photos dans ce fil. Les fichiers contiennent également des concepts de design pour la Nintendo NX, plus tard connue sous le nom de Switch. Les changements peuvent être vus dans la couleur et les boutons. (Le bouton de la caméra sur les Joycons est un véritable appareil photo et les boutons d'augmentation et de réduction du volume sur la tablette). Ici, vous pouvez voir une unité de vente au détail équipée de prototypes de Joycons noirs avec des bâtons qui n'ont jamais été commercialisés, d'une station d'accueil prototype dépourvue de la marque Switch et d'une coque arrière non imprimée qui ont été utilisées en 2016 avant la sortie de la console.

